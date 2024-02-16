Умер фотограф Дмитрий Марков, известный снимками провинции

В Псковской области умер известный российский фотограф Дмитрий Марков. Об этом сообщает издание "Псковская губерния" со ссылками на друзей Маркова. Фотограф получил известность снимками жизни в российских регионах. Ему было 42 года.

Марков родился в Подмосковье в неблагополучной семье. Увлечение фотографией в молодости помогло ему отказаться от алкоголя и наркотиков. Он стал фоторепортёром и сотрудничал со многими российскими СМИ. Его фото отмечены рядом профессиональных наград, включая гран-при конкурса "Серебряная камера" и премию "Камертон" имени Анны Политковской.

Как репортёр, Марков много ездил по регионам России. Он стал заниматься волонтёрской деятельностью, и в 2005 году переехал в Псковскую область, где работал с детьми-сиротами и неблагополучными подростками. Принимал участие в благотворительных программах реабилитации наркозависимых.

Марков активно исследовал современные возможности документальной фотографии, перейдя с профессиональной фототехники на камеры мобильных устройств. У него вышли два фотоальбома: "Черновик" (2017) и "Россия в квадрате" (2021).

Марков писал о своих снимках: "Часто говорят, что я показываю некую Россию (вместо "некой" подставьте любой эпитет — настоящая, глубинная, провинциальная и т.д.) Как будто есть одна Россия, в которой они живут, и другая, в которой живут все остальные. Конечно, существуют городские пузыри, где легко отлететь от реальности и воспринимать водопровод как само собой разумеющееся. Но правда в том, что все родом оттуда — с этих колонок, пятиэтажек и деревянных мостков".

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