Умер кинокритик Кирилл Разлогов

Кирилл Разлогов – президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля и телеведущий – умер на 76-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дочь кинокритика Анастасию Разлогову. Она написала о смерти отца в фейсбуке.

Причина смерти – сердечная недостаточность.

С 1991 года Кирилл Разлогов был профессором ВГИК. Выпустил около 20 книг и почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа. Был ведущим программы "Киномарафон" (РТР), "Век кино" (ОРТ), "От киноавангарда к видеоарту" ("Культура").

С 2001-го стал автором программы "Культ кино" на телеканале "Культура". Выступал с лекциями в университетах Канады, Франции, США, Финляндии и в других странах.