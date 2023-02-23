Умер комбат "Азова" Олег Мудрак. Он провёл 4 месяца в российском плену

Умер командир 1-го батальона украинского полка "Азов" Олег Мудрак, который участвовал в обороне завода "Азовстали" в Мариуполе и несколько месяцев провел в российском плену. О смерти Мудрака сообщил в инстаграме его племянник.

По информации "24 канала", причиной смерти 35-летнего Мудрака стала остановка сердца.

Мудрак воевал за Украину с 2014 года. После полномасштабного вторжения России он защищал Мариуполь. Весной 2022 года бойцы полка "Азов" почти два месяца держали оборону на заводе "Азовсталь". В середине мая по приказу командования они вышли с территории завода и сдались в плен. По утверждениям российской стороны, всего в плен сдались почти 2,5 тысячи украинских военных. Такую же цифру называл президент Украины Владимир Зеленский.

В сентябре в рамках масштабного обмена пленными Россия освободила пятерых командиров обороны "Азовстали" и 108 бойцов полка "Азов". В числе освобожденных был Мудрак.

Пленные, в том числе Мудрак, содержались в исправительной колонии в посёлке Еленовка в Донецкой области. В результате взрывов на территории объекта 29 июля погибли, по данным российской стороны, не менее 53 человек. Россия обвинила в случившемся украинскую армию. Москва утверждает, что по колонии был нанесён ракетный удар. В Киеве заявляют, что атаки со стороны ВСУ не было, а взрывы должны были скрыть массовые убийства и пытки украинских пленных.

Мудрак стал широко известен после того, как в августе писатель Станислав Асеев опубликовал фото бойца, на которых было видно, как сильно он изменился за сто дней пребывания в плену.