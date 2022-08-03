Еленовка. Убийство пленных. Как подорвалась российская пропаганда

Ночь с 28 на 29 июля. Донецкая область. Колония в Еленовке. 53 погибших украинских военнопленных, 73 — ранены. Минобороны России в своём Телеграмм-канале публикует список 48 погибших, а в пресс-релизе обвиняет армию Украины в обстреле блока, где содержались украинские военнопленные.

Подлинность опубликованных имён Вооружённые Силы Украины не подтверждали, зато днём позже опровергли сообщения об обстрелах тюрьмы. По информации Генштаба ВСУ, 28 июля в зоне, где расположена эта тюрьма украинская артиллерия не работала.

На спутниковых снимках MAXAR из разрушений видно только дыру в крыше тюремной промзоны — туда за день до “обстрела” перевели заключённых. Стены здания уцелели. Ни одна постройка, расположенная рядом с промзоной, 28 июля не пострадала. Официальная версия российской армии — это был точечный обстрел из HIMARS.

Однако на видеозаписях изнутри колонии, которые несколько раз показало российское телевидению и проталкивали прокремлёвские Телеграм-каналы, не видно повреждений от осколков. Стены обгорели. Местами облезла краска.

Украинская прокуратура и эксперты Института по Изучению Войны считают, что здание с военнопленными могли поджечь или взорвать изнутри.

В докладе эксперты сослались на двух американских военных чиновников, которые анонимно подтвердили изданию “Politico”, что системы HIMARS в тот день не использовались для обстрелов в направлении колонии. Эти же военные в комментарии изданию “Politico” сказали, что характер повреждений не похож на последствия от выстрела из HIMARS.

Чем стреляет HIMARS?

В основном управляемым ракетами и реактивными снарядами. В Украину больше всего привозят снаряды М-31, М-31а1 или М-31а2. Это управляемые реактивные снаряды с 90-килограммовыми боеголовками. Получается, что такая боеголовка, по версии российской армии, пробила крышу из листового железа, упала в барак и, не задев осколками стены, сожгла пленных и только погнула кровати.

Откуда привезли те ржавые осколки, которые в России крутят по телевизору, выдавая за осколки ракеты М-31, — тоже неясно. В здании, где убили военнопленных, нет ни воронки (по крайней мере ни на одном видео ничего похожего не видно), ни повреждений от осколков: на стенах и листах крыши нет повреждений от кассетных боеприпасов.

Россия пригласила “Красный крест” расследовать убийств военнпленных в Еленовке. Однако представителей “Красного креста” на территорию колонии российские военные так и не пустили.