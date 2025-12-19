Ссылки для упрощенного доступа

Умер основатель музея политических репрессий "Пермь-36" Виктор Шмыров

Виктор Шмыров
Виктор Шмыров
Пермский историк, основатель музея политических репрессий "Пермь-36" Виктор Шмыров умер в возрасте 78 лет, сообщает "Новый компаньон".

Издание отмечает, что в последние годы ученый жил за границей. Сообщается, что он умер в Германии 19 декабря.

В 1983–2005 годах Шмыров работал в Пермском государственном педагогическом институте научным сотрудником, преподавателем, деканом исторического факультета. Ему принадлежат около 50 научных публикаций.

Он является одним из создателей Пермского отделения "Мемориала", сопредседателем которого он был с 1992 по 2002 год.

Шмыров также основал музей истории политических репрессий в СССР на базе бывшей исправительной колонии для политических осужденных "Пермь-36".

