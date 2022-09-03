Умер пионер поиска внеземных цивилизаций Фрэнк Дрейк

Пионер поиска внеземных цивилизаций, американский астроном Фрэнк Дрейк умер на 93 году жизни 2 сентября в своём доме в Калифорнии. Об этом сообщается на сайте института SETI.

Учёный разработал и реализовал первую наблюдательную программу поиска радиосигналов от разумных инопланетных цивилизаций и был соавтором посланий от человечества, которые США направили в дальний космос в 1970-е годы. Разработанная им научная формула определения числа разумных цивилизаций в Галактике, с которыми человечество могло бы установить контакт, считается одной из самых известных в научно-популярном сообществе.

Дрейк учился на инженера-электронщика, заинтересовался астрономией, а после курса лекций русского учёного, участника Белого движения Отто Струве, — возможностью изучения внеземной жизни. Защитив диссертацию по радиоастрономии, в конце 50-х американец разработал исследовательскую программу для 26-метрового радиотелескопа в Национальной радиоастрономической обсерватории в Западной Виргинии.

Телескоп в течение нескольких недель наблюдал за близкими к Солнечной системе звёздами Тау Кита и Эпсилон Эридана в поисках радиоизлучения, которое могло бы принадлежать разумной цивилизации. Дрейк сформулировал теорему, которая связывает число готовых к контакту внеземных цивилизаций в галактике с семью параметрами, пять из которых зависят только от законов физики, и два — от результатов разумной деятельности.

В 1970-е Дрейк, совместно с астрономом Карлом Саганом, был автором посланий в дальний космос с информацией о человечестве, его научных знаниях и Солнечной системе. Четыре сообщения были направлены на позолоченных табличках и пластинках с американскими зондами "Пионер-10 ", "Пионер-11", "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Ещё одно — закодировано в радиосигнале, отправленном в направлении шарового звёздного скопления М 13 с обсерватории в Коста-Рике.

Дрейк долгое время был президентом института SETI, занимающегося поиском сигналов внеземных цивилизаций, изучением астрономии, астробиологии, экзопланет и популяризацией науки.

Поиски инопланетной жизни не увенчались успехом, но работы учёного и его коллег помогли открытиям в радиоастрономии, компьютерной науке, биологии и других научных сферах. Он был одним из первых исследователей радиационных поясов Юпитера и атмосферы Венеры. Его работы вдохновили поколения астрономов и астрофизиков во всём мире.