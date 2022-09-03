НАСА во второй раз за неделю отложило пуск корабля к Луне

Космическое агентство США НАСА во второй раз за пять дней отложило пуск сверхтяжёлой ракеты-носителя СЛС с кораблём "Орион" к Луне. Причиной стала утечка переохлаждённого жидкого водородного топлива из баков основной ступени ракеты.

Ракета-носитель установлена на стартовую площадку космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Отмена пуска в субботу произошла приблизительно за три часа до запланированного времени старта. Трансляция подготовки к полёту велась в ютьюб-канале НАСА.

В первый полёт СЛС должна отправить корабль "Орион" без экипажа на лунную орбиту. В случае успеха миссии, во второй полёт корабль отправится уже с астронавтами, а в третий они должны будут впервые за 50 лет высадиться на Луну.

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