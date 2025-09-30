Умер поэт, бывший главный редактор "Огонька" Виталий Коротич

Умер Виталий Коротич - советский и украинский поэт, публицист, общественный деятель, в годы перестройки - главный редактор одного из наиболее влиятельных журналов "Огонёк", сыгравшего большую роль в раскрытии правды о сталинских репрессиях и в демократических переменах в СССР.

О смерти Коротича сообщили украинский журналист Дмитрий Гордон и историк, один из бывших приближённых Михаила Горбачёва Виктор Мироненко. Сообщается, что Коротич умер в Москве. Ему было 89 лет.

Виталий Коротич родился в Киеве в 1936 году. По образованию медик. В 1960-е годы стал известен как поэт, писал на украинском и русском языках. Его стихотворение "Последняя просьба старого лирника" в переводе Юнны Мориц стало известной песней "Переведи меня через майдан", которую исполняли Татьяна и Сергей Никитины. Коротич работал редактором различных литературных изданий в Киеве. Как публицист писал о зарубежных странах с лояльных советскому строю позиций. В украинских архивах есть документы о его сотрудничестве с КГБ.

После начала перестройки в СССР, в 1986 году, стал главным редактором журнала "Огонёк" и оставался им до 1991 года. Под руководством Коротича тираж "Огонька" вырос до 4-х миллионов экземпляров. Журнал писал на злободневные темы, в том числе о привилегиях партийной номенклатуры, о коррупции, дедовщине в армии. В нём публиковались многие ставшие впоследствии известными журналисты. Одной из главных тем "Огонька" были сталинские репрессии и судьбы их жертв. Издание активно выступало в поддержку курса на гласность и демократизацию. Коротич был избран народным депутатом СССР и вошёл в состав Межрегиональной группы, выступавшей как демократическая оппозиция Михаилу Горбачёву.

В августе 1991 года, узнав о путче ГКЧП, принял решение остаться в США, из-за чего ему пришлось покинуть пост главного редактора "Огонька". До 1998 года преподавал в США, затем вернулся в Киев. Возглавлял редакционный совет газеты "Бульвар Гордона". Выступил в поддержку Виктора Януковича. в 2014 году в интервью Радио Свобода не стал прямо отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, сказав при этом: "Невозможно поверить в то, что Россия начнет войну с Украиной. Такого не было никогда в истории".

В последние годы жил в Москве, был включён украинскими активистами, обвинившими его в пророссийской позиции, в базу "Миротворец".