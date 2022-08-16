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Умер судья Конституционного суда в отставке Анатолий Кононов

Анатолий Кононов (архивное фото)

Российский юрист, судья Конституционного суда в отставке Анатолий Кононов умер 15 августа. Ему было 75 лет. Кононов неоднократно выступал с резкой критикой решений КС и позиции власти по делам, имевшим широкий общественный резонанс.

Анатолий Кононов был избран судьёй Конституционного суда в октябре 1991 года. С 1992 по 2005 годы он опубликовал 43 особых мнения, в том числе по делам о роспуске КПСС, об определении понятия "измена Родине" в Уголовном кодексе, о вводе войск в Чечню в 1994 году. Он считал, что соответствующий указ президента Бориса Ельцина нарушал Конституцию. Он также выступал с критикой нарушений прав на свободу собраний, полагая, что действия властей, пресекающих митинги, незаконны.

В конце 2009 года вскоре после того, как в интервью Собеседнику раскритиковал коллег и российское государство, Кононов покинул Конституционный суд. В КС отставку Кононова объяснили состоянием здоровья.

Анатолий Кононов родился в Москве в 1947 году. Окончил юридический факультет МГУ. Работал секретарем и судебным исполнителем в народных судах, был следователем прокуратуры. С 1980 года занимался научной и педагогической работой.

С 1990 года — народный депутат РСФСР, член фракции "Демократическая Россия". Работал заместителем председателя комиссии по вопросам помилования Президиума Верховного Совета РСФСР. В качестве народного депутата участвовал в разработке проектов закона о реабилитации жертв политических репрессий.

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