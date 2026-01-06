Умер венгерский кинорежиссер Бела Тарр

Режиссер Бела Тарр умер в возрасте 70 лет. В Венгерской ассоциации кинематографистов сообщили, что он скончался "после продолжительной и тяжелой болезни".

Бела Тарр родился в венгерском городе Печ в 1955 году и начал свою карьеру в шестнадцать лет как кинолюбитель. Позже он работал в Студии Белы Балажа, где дебютировал в качестве режиссера полнометражного фильма "Семейное гнездо".

Наиболее известной работой Тарра считается семичасовой фильм "Сатанинское танго" – экранизация одноименного романа венгерского писателя Ласло Краснахоркаи. Впервые фильм показали на Берлинском кинофестивале, где картина получила премию "Золотой медведь".

В 2011 году Тарр снял свой последний фильм "Туринская лошадь", за эту картину на Берлинском кинофестивале он получил "Серебряного медведя". После этого режиссер объявил о завершении своей карьеры и основал международную киношколу film.factory в Сараево. До 2016 года Тарр был разработчиком и руководителем образовательных программ профессором школы. Фильмы студентов film.factory демонстрировались и получали награды на многочисленных фестивалях.

Тарр был удостоен самой престижной венгерской премии для деятелей искусства – премии имени Кошута, а также венгерской премии для кинематографистов – премии имени Белы Балажа.