Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Умер венгерский кинорежиссер Бела Тарр

Бела Тарр
Бела Тарр
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Режиссер Бела Тарр умер в возрасте 70 лет. В Венгерской ассоциации кинематографистов сообщили, что он скончался "после продолжительной и тяжелой болезни".

Бела Тарр родился в венгерском городе Печ в 1955 году и начал свою карьеру в шестнадцать лет как кинолюбитель. Позже он работал в Студии Белы Балажа, где дебютировал в качестве режиссера полнометражного фильма "Семейное гнездо".

Наиболее известной работой Тарра считается семичасовой фильм "Сатанинское танго" – экранизация одноименного романа венгерского писателя Ласло Краснахоркаи. Впервые фильм показали на Берлинском кинофестивале, где картина получила премию "Золотой медведь".

В 2011 году Тарр снял свой последний фильм "Туринская лошадь", за эту картину на Берлинском кинофестивале он получил "Серебряного медведя". После этого режиссер объявил о завершении своей карьеры и основал международную киношколу film.factory в Сараево. До 2016 года Тарр был разработчиком и руководителем образовательных программ профессором школы. Фильмы студентов film.factory демонстрировались и получали награды на многочисленных фестивалях.

Тарр был удостоен самой престижной венгерской премии для деятелей искусства – премии имени Кошута, а также венгерской премии для кинематографистов – премии имени Белы Балажа.

Итоги встречи Трампа и Зеленского
Embed
Итоги встречи Трампа и Зеленского

No media source currently available

0:00 0:24:34 0:00

Итоги встречи Трампа и Зеленского

Путин о захвате Гуляйполя

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG