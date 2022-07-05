Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Умерла бывшая ведущая Радио Свобода Наталья Велтузен

В Мюнхене на 86-м году жизни скончалась Наталья Велтузен, многолетняя сотрудница Радио Свобода, режиссёр и диктор. У микрофона она выступала под фамилией Урбанская.

Она родилась в 1937 году в Москве, в 60-е годы переехала в Польшу, затем некоторое время работала в Иерусалиме на радиостанции "Коль Исраэль", где получила предложение перейти на "Свободу" в Париж, а оттуда в Мюнхен.

Старшее поколение слушателей помнит её сильный, пробивающий глушилки голос по участию в новостных и информационных программах начала 70-х, общественно-религиозным передачам, а с конца 70-х – по многочисленным правозащитным, еврейским, культурным выпускам.

В мюнхенские годы Наталья Урбанская была неизменным продюсером программ "Поверх барьеров" и "Экслибрис", которые вёл Сергей Юрьенен.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG