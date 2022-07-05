Умерла бывшая ведущая Радио Свобода Наталья Велтузен

В Мюнхене на 86-м году жизни скончалась Наталья Велтузен, многолетняя сотрудница Радио Свобода, режиссёр и диктор. У микрофона она выступала под фамилией Урбанская.

Она родилась в 1937 году в Москве, в 60-е годы переехала в Польшу, затем некоторое время работала в Иерусалиме на радиостанции "Коль Исраэль", где получила предложение перейти на "Свободу" в Париж, а оттуда в Мюнхен.

Старшее поколение слушателей помнит её сильный, пробивающий глушилки голос по участию в новостных и информационных программах начала 70-х, общественно-религиозным передачам, а с конца 70-х – по многочисленным правозащитным, еврейским, культурным выпускам.

В мюнхенские годы Наталья Урбанская была неизменным продюсером программ "Поверх барьеров" и "Экслибрис", которые вёл Сергей Юрьенен.