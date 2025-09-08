Умерла филолог-классик Аза Тахо-Годи

В Москве 8 сентября в возрасте 102 лет умерла филолог, переводчик, профессор МГУ Аза Тахо-Годи. Об этом написал в фейсбуке литературовед Николай Подосокорский.

Тахо-Годи - одна из наиболее известных российских филологов-классиков, специалистов по античным языкам и литературам. Она родилась в Дагестане в 1922 году. Её отец, видный деятель советской власти в Дагестане Алибек Тахо-Годи, в 1937 году был арестован и расстрелян (впоследствии реабилитирован), мать также была репрессирована. Филологический факультет в Москве она окончила в 1944 году, впоследствии стала преподавать. Для изучения древнегреческих авторов была прикреплена к профессору, философу Алексею Лосеву, стала его ученицей и впоследствии женой, после его смерти - хранительницей его наследия. Была председателеи культурно-просветительского общества "Лосевские беседы" инициировала создание музея в Москве, посвящённого жизни и творчеству Лосева.

С 1962 по 1996 год Тахо-Годи заведовала кафедрой классической филологии МГУ, преподавала также в Литературном институте. Автор более 800 публикаций, посвящённых греческой мифологии, античной литературе и философии. Под редакцией и с комментариями Тахо-Годи в частности вышло полное собрание сочинений Платона на русском языке. Один из авторов популярной энциклопедии "Мифы народов мира". В 2009 году опубликована книга её мемуаров "Жизнь и судьба: Воспоминания". Лауреат ряда премий, в том числе премии Александра Солженицына и премии Андрея Белого.