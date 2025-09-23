Умерла философ, защитница животных Татьяна Горичева

В Санкт-Петербурге умерла философ, деятельница самиздата советских времён, защитница прав животных Татьяна Горичева. Об этом сообщили её близкие в фейсбуке, о смерти сообщает также издание "Правмир". Горичевой было 78 лет, в последнее время она тяжело болела.

Татьяна Горичева родилась в 1947 году, училась на философском факультете ЛГУ, поддерживала переписку с философом Мартином Хайдеггером. Известна как христианский философ. В 1970-е годы вместе с мужем поэтом Виктором Кривулиным активно участвовала в ленинградском андеграунде, издавала самиздатский журнал "37", организовывала религиозные семинары. Была также одной из создательниц первого в России неподцензурного женского журнала.

Деятельность Горичевой привлекла внимание КГБ, и в 1980 году она была вынуждена покинуть СССР. Жила в Париже, где организовала религиозно-философское издательство "Беседа", где печатались книги авторов, которых невозможно было издать в Советском Союзе. В 1988 году смогла вернуться в Ленинград. В последние десятилетия жизни продолжала заниматься философией и издательской деятельностью, а также защитой природы и прав животных, была в частности вице-президентом русско-французского общества защиты животных. Автор нескольких книг, издававшихся в России, Франции, Германии.