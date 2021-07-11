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Умерла Нина Демурова, переводчица "Алисы в Стране чудес"

Нина Демурова, литературовед и переводчик, 2010

В воскресенье, 11 июля, в возрасте 90 лет умерла известная российская переводчица Нина Демурова.

В 1953 году окончила романо-германское отделение филологического факультета МГУ имени Ломоносова по специальности "Английский язык и литература".

В 1983 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук по теме "Английская детская литература 1740-1870 годов" по специальности "литература стран Западной Европы, Америки и Австралии").

В МГУ имени Ломоносова и в МГПИ имени Ленина преподавала английский язык, современную и детскую английскую и американскую литературу.

По её инициативе впервые было введено в университетские курсы преподавание детской литературы как филологической дисциплины.

Нина Михайловна Демурова была видным специалистом по творчеству Льюиса Кэрролла. Она автор канонического перевода его сказок: "Алиса в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье".

Переводила произведения таких авторов, как Гилберт Кит Честертон, Эдгар Аллан По, Чарльз Диккенс, Дженнифер Гарнер, Нарайан Разипурам Кришнасвами, Джон Хойер Апдайк и другие.

Почётный член Общества Льюиса Кэрролла в Англии и США, а также английского Общества Беатрис Поттер. В 2000 году получила Почётный диплом Международного совета детской книги за перевод книги Диккенса "Жизнь Господа нашего".

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