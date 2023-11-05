Унизительный бред. Иван Беляев – о заурядной ксенофобии

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Военные действия, террористические акты, погромы страшны сами по себе. Люди гибнут, получают увечья, теряют близких, вынуждены покидать свои дома, целые города обращаются в руины. Все это знают, и за последние два года нет какого-то дефицита иллюстраций.

Война раскрепощает и внезапно даёт право нести любую ксенофобскую чушь

Не главное, не самое жуткое, но тоже весьма неприятное последствие войн и конфликтов – их разлагающее влияние на общественное сознание и публичную риторику. Оказывается, то, что вчера-позавчера посчитали бы стыдным, вдруг вполне допустимо. Война раскрепощает и внезапно даёт право нести любую ксенофобскую чушь. И тут я говорю, конечно, о теперешней войне на Ближнем Востоке.

Мы проклинаем ХАМАС, и, разумеется, за дело. Но кто поставил вот этому твиту четыре тысячи лайков и восемьсот с лишним раз его ретвитнул?

Вы можете сказать, что это просто аноним из твиттера. Да, сам по себе он ничего не значит. Но вот известнейшая писательница, книги которой на видном месте чуть ли не в любом книжном, обладательница одной из главных российских литературных премий Дина Рубина пишет: "Мы сражаемся с Хамасом, но что поделаешь, если бородатые любители овец не желают драться".

Бородатые любители овец. Ну нет, не существует в природе ни одного разумного способа объяснить, что это такая критика ХАМАС или осуждение терроризма. Это совершенно возмутительный шовинистский троп, который, что очень важно, был бы возмутительным до октябрьской атаки и останется таким совершенно независимо от того, какие ещё преступления совершат те же хамасовцы. Ни одно следующее не превратит эту ксенофобскую грязь во что-то другое.

Ну а на прошлой неделе новые горизонты раздвинуло нападение на махачкалинский аэропорт. Само по себе, разумеется, совершенно безумное. Но вот вопрос, даёт ли это безумие моральное право на такие, например, комментарии:

В срочных поисках решения еврейского вопроса аэропорт Махачкалы сегодня вечером захватило агрессивное стадо "голых пятнистых обезьян". Мало отличающееся повадками от подобных же особей, повылазивших в последнее время во многих странах мира.

О, это тоже совсем не аноним, это сын одного из братьев Стругацких Андрей. И в моей ленте в соцсетях, казалось бы, интеллектуальной и интеллигентной, это без конца: дикари, обезьяны, обезьяны, дикари, дикари, обезьяны (отмечу, впрочем, что обезьяны не причастны ни к одной этнической чистке, не построили ни одного концлагеря и не разбомбили ни одного города, так что тут мы ещё и их отдельно обижаем).

Словно бы происходящее даёт психологический шанс прислониться к "цивилизации", почувствовать себя частью уж неведомо в каких границах воображаемого "Запада", а то ведь русских и россиян в целом из него тоже постоянно исключают.

Или вот прекрасный пример такого символического прислонения.

Пишет это, напомню, бывший (пускай и довольно давно) министр российского правительства, а ныне – один из лидеров зарегистрированной партии, которая, предположительно, выдвинет на выборы президента кандидата с "европейской", "либеральной" и т.п. программой.

На самом деле, если бы бывший министр ходил в московские "Макдоналдсы", он бы знал, что работают там выходцы в том числе и из мусульманских стран. Но это, разумеется, неважно, а важно совершенно шизофреническое отождествление шаурмы и погромов в аэропорту, тут даже поддерживающие войну блины Ксении Лариной померкли.

Здесь есть очень важный момент. В ответ на такую критику часто можно услышать: "Вы что, хотите, чтобы люди под бомбами выбирали выражения?"

Так вот нет. Я этого не хочу. Я ничего не требую от людей под обстрелами и бомбёжками. Я требую... хотя какое там требую... робко жду! Я робко жду от людей, которые находятся в безопасном месте; от людей, имеющих возможность спокойно нажимать на кнопки компьютера или экран телефона; я робко жду от этих самых людей, что, имея эти спокойствие, безопасность, возможность выдохнуть и лишних пару раз секунд подумать, что они пишут, они всеми этими привилегиями воспользуются, а не будут строчить отвратительный, их же самих унижающий бред.

И да, обзывание любого террориста мира "бородатым любителем овец" не приблизит победу над терроризмом ни на секунду. А вот отдалит – возможно.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода



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