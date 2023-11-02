Русские дипломаты и русские в Газе

Обещания ХАМАСа в Москве: "Организация относится к запросу России об освобождении заложников с российским гражданством более положительно и внимательно, чем к другим". Реальность: не то, что заложников, не выпускают даже жителей сектора Газа с российскими паспортами, в отличие от других иностранцев. Почему российской дипломатии не помогают заигрывания с экстремистами ХАМАС? А также: Дагестан после дикой антисемитской акции. Чем объяснить произошедшее, не считая, разумеется, кремлевских версий о происках гражданина Украины и экс-депутата ГосДумы РФ Пономарева или кознях американцев. В эфире: аналитик Андрей Колесников, бывший дипломат Аркадий Мил-Ман, правозащитник Муса Ломаев. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева