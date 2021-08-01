Управление ожиданиями. Рикард Йозвяк – о долгом пути в ЕС

Встреча на черноморском курорте Батуми в середине июля президентов Грузии, Молдовы и Украины могла многим показаться вызывающей, ведь эта троица противится давлению со стороны Москвы, стараясь работать вместе, чтобы однажды достичь конечной цели – членства в Европейском союзе. Это одновременно похвально и амбициозно. Стоит только взглянуть на подготовку к предстоящему в декабре саммиту "Восточного партнёрства" в Брюсселе, чтобы понять: граждане трёх восточноевропейских стран окажутся сильно разочарованы, если их ожидания об относительно скором вступлении в ЕС будут обмануты.



В Брюсселе приветствуют активизацию сотрудничества с Грузией, Молдовой и Украиной. “Ассоциированное трио” (или более запоминающаяся версия А3, как они сами себя называют) – это соседи ЕС, которые постепенно приближаются к Европейскому союзу. В отношении Украины, Грузии и Молдовы уже не действуют жёсткие визовые правила, с ними подписаны соглашения о свободной торговле и разные договорённости политического характера. Это резко контрастирует с тремя другими странами – участницами "Восточного партнёрства" – Арменией и Азербайджаном, которые постоянно конфликтуют друг с другом, и Беларусью. Минск официально приостановил своё участие в программе из-за кризиса, вызванного прошлогодними сфальсифицированными властями президентскими выборами. Сравните это с заявлением, которое подписали в Батуми лидеры A3: они "подтверждают непоколебимую приверженность дальнейшей интеграции в Европейский союз".



Три президента ясно дали понять, что рассчитывают на реакцию из Брюсселя: "Открытие ясной европейской перспективы перед тремя ассоциированными партнёрами станет сильным стимулом и придаст импульс для ещё более глубоких всеобъемлющих реформ". Также в итоговом документе встречи (как будто и без того это недостаточно очевидно) сказано: "Вступление в Европейский союз – это цель, объединяющая наши три государства. Европейская интеграция не имеет альтернативы, и никакая третья сторона не может повлиять на этот суверенный выбор”. Вторая часть этого предложения – явный намёк в адрес Москвы. Роль России во всех трёх странах также четко проговорена, сделаны выводы о том, что Москва “представляет серьёзную угрозу для региона и Европы в целом”.

От Киева, Кишинёва, Тбилиси требуется управление ожиданиями, а не только амбициозные декларации

Любая влиятельная политическая организация была бы счастлива, если бы три страны хотели присоединиться к ней, но для ЕС подобная радость, кажется, быстро превращается в головную боль. Всего за неделю до обнародования декларации послы 27 стран – членов ЕС провели первые настоящие подготовительные дебаты перед декабрьским саммитом "Восточного партнёрства". Судя по информационной записке, разосланной в столицы перед этой встречей, имеется немного предпосылок для того, чтобы пульс A3 забился чаще. Среди вопросов, которые могут быть решены, в записке упомянуты прогресс в приближении Украины и Грузии к инициативе по реализации "зелёного" курса ЕС, начало диалога по совместной работе ЕС и Украины в киберпространстве, подписание авиационных соглашений с Украиной и Арменией. ЕС и А3 намереваются также продолжить работу по обмену антикоронавирусными вакцинами и более тесному взаимодействию в агентствах ООН. Возможно, самым интересным является подписание региональных соглашений о телефонном роуминге в 2021 году, хотя это ещё далеко не "роуминг как дома", о котором мечтают многие путешественники.



Европейская комиссия недавно выступила с предложением мобилизовать до 17 миллиардов евро в виде государственных и частных инвестиций в проекты "Восточного партнёрства" в течение следующих семи лет, и это вполне может быть одобрено на декабрьском саммите. Однако группа АЗ, вероятно, хотела бы более чёткой политической поддержки из Брюсселя. Такая поддержка может последовать, хотя в ЕС всё ещё ведутся дискуссии о том, с какой степенью уверенности нужно признавать европейские устремления Грузии, Украины и Молдовы. Однако в целом, в отличие от стран Западных Балкан, пока не входящих в ЕС, но имеющих подобные надежды (Албания и Северная Македония), в конце тоннеля для "восточноевропейской тройки" пока не угадывается ни ясной перспективы, ни яркого света. Учитывая многочисленные условия, которые ЕС ставит на пути стран-кандидатов, несмотря на все обещания из Брюсселя, стоит помнить: от Киева, Кишинёва, Тбилиси требуется управление ожиданиями, а не только амбициозные декларации.



Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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