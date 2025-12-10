Управляющего оштрафовали за хинкали вместо куполов в рекламе

Суд в Оренбурге назначил управляющему рестораном грузинской кухни Nino&Vano штраф в размере 150 тысяч рублей по делу об осквернении предметов религиозного почитания. На сообщение суда обратила внимание "Медиазона". Имя оштрафованного не называется.

Поводом для дела стали рекламные листовки с изображением московского храма Василия Блаженного, на которых вместо куполов были изображены хинкали. В пресс-релизе суда сказано, что представитель прокуратуры опросил юриста оренбургской епархии РПЦ. Он подтвердил, что храм Василия Блаженного является действующим храмом, поэтому изображение на листовке – "прямое осквернение святыни".

По данным издания "1743", в прокуратуру пожаловалась посетительница, которая увидела листовки с храмом в сентябре этого года. Однако адвокат управляющего рестораном считает, что настоящей причиной заявления женщины стало то, что ей не понравилось обслуживание – первого сентября она оставила "объёмный отзыв" в соцсети из-за того, что блюда приносили с задержкой. "В этом отзыве ни одного слова нет о листовках, которые якобы оскорбили чувства верующей семьи. Со своей стороны, признав вину, мы связались с [ней], принесли ей свои извинения. На её имя был выписан сертификат, мы пригласили их семью на бесплатный ужин в наш ресторан. Она отказалась от получения сертификата, в очень грубой форме с нами поговорила, извинения были не приняты", – рассказала адвокат.

Управляющий рестораном не отрицал вину. По его словам, ресторан стал "жертвой некачественно оказанных услуг" со стороны дизайнера. После случившегося, по словам адвоката, они обратились к дизайнеру, которая сообщила, что изображение было сделано нейросетью, а у неё "не было никакого плохого умысла".