Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО уральского правозащитника Алексея Соколова по делу о госизмене, сообщает "Медиазона". Заседание прошло в закрытом режиме.

По словам Соколова, его обвиняют в том, что он рассказывал о пытках и нарушениях прав человека в системе ФСИН "в том числе иностранным организациям", что "является угрозой безопасности" государству.

16 декабря у Соколова, а также у правозащитников Романа Качанова и Ларисы Захаровой, прошли обыски по делу об организации деятельности "нежелательной" организации. О возбуждении против Соколова дела по статье о госизмене стало известно только сегодня.

Качанова и Захарову суд отправил в СИЗО 17 декабря. Подробности дела, в частности то, в сотрудничестве с какой именно "нежелательной" организацией обвиняют правозащитников, пока не известны.

Суд также рассматривает другое уголовное дело против Алексея Соколова о повторной демонстрации экстремистской символики, а именно логотипа Facebook в телеграм-канале "Правозащитники Урала".