Уровень воды в реке Урал превысил "опасную отметку"

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 931 сантиметра, превысив на сантиметр "опасную отметку", объявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, призвав местных жителей эвакуироваться из близлежащих подтопляемых районов.
Сообщается, что в зоне подтопления находятся район Форштадт, посёлки имени Куйбышева, Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и ЖК "Гранд-парк".
Вместе с тем, по официальной информации, в районе города Орск, который ранее пострадал в результате паводка, уровень воды в реке Урал начал спадать.
- В конце прошлой недели Оренбургская область столкнулась с самым многоводным паводком за всю историю наблюдений. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Ущерб инфраструктуре оценивается в 21 миллиард рублей. Подтоплены более десяти тысяч жилых домов и 18 тысяч приусадебных участков в 77 населенных пунктах.
- Один из наиболее пострадавших населённых пунктов – город Орск. Вечером 5 апреля там прорвало насыпную дамбу на реке Урал. Жителей ряда районов эвакуировали. Спустя день образовался еще один прорыв дамбы – у улицы Борисоглебской. Глава МЧС России Александр Куренков, прилетевший в Орск, оценил ситуацию там как "критическую". В городе подтоплены 4518 жилых домов и 4587 садовых участков.
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