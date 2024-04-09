Уровень воды в реке Урал превысил "опасную отметку"

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 931 сантиметра, превысив на сантиметр "опасную отметку", объявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, призвав местных жителей эвакуироваться из близлежащих подтопляемых районов.

Сообщается, что в зоне подтопления находятся район Форштадт, посёлки имени Куйбышева, Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и ЖК "Гранд-парк".

Вместе с тем, по официальной информации, в районе города Орск, который ранее пострадал в результате паводка, уровень воды в реке Урал начал спадать.