Жители затопленного Орска вышли на митинг протеста

Более сотни жителей Орска Оренбургской области вышли в понедельник на митинг на одной из центральных площадей. Часть районов города пострадала из-за паводка. Горожане критикуют местные власти и записывают видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Горожане недовольны размерами выплат за повреждённое наводнением имущество. Кроме того, они считают, что дамба, построенная на бюджетные деньги, строилась с нарушениями и из-за этого не смогла остановить паводок. Люди выражают недоверие местным властям и просят помощи напрямую у президента.

Как сообщают местные телеграм-каналы, полиция вначале пыталась препятствовать проведению митинга, но потом людей стало слишком много, чтобы их можно было разогнать. На площадь приехал глава города Василий Козупица. Он пытался обратиться к собравшимся, но его перебивали криками "Позор!". Тогда он предложил гражданам сформировать инициативную группу для переговоров в городской администрации.

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