Жители затопленного Орска вышли на митинг протеста

Более сотни жителей Орска Оренбургской области вышли в понедельник на митинг на одной из центральных площадей. Часть районов города пострадала из-за паводка. Горожане критикуют местные власти и записывают видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Горожане недовольны размерами выплат за повреждённое наводнением имущество. Кроме того, они считают, что дамба, построенная на бюджетные деньги, строилась с нарушениями и из-за этого не смогла остановить паводок. Люди выражают недоверие местным властям и просят помощи напрямую у президента.
Как сообщают местные телеграм-каналы, полиция вначале пыталась препятствовать проведению митинга, но потом людей стало слишком много, чтобы их можно было разогнать. На площадь приехал глава города Василий Козупица. Он пытался обратиться к собравшимся, но его перебивали криками "Позор!". Тогда он предложил гражданам сформировать инициативную группу для переговоров в городской администрации.
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- В конце прошлой недели Оренбургская область столкнулась с самым многоводным паводком за всю историю наблюдений. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Ущерб инфраструктуре оценивается в 21 млрд руб. По данным на вечер 7 апреля, подтоплены более десяти тысяч жилых домов и 18 тысяч приусадебных участков в 77 населенных пунктах.
- Один из наиболее пострадавших населённых пунктов - город Орск. Вечером 5 апреля там прорвало насыпную дамбу на реке Урал. Жителей ряда районов эвакуировали. Спустя день образовался еще один прорыв дамбы – у улицы Борисоглебской. Глава МЧС России Александр Куренков, прилетевший в Орск, оценил ситуацию там как "критическую". В городе подтоплены 4518 жилых домов и 4587 садовых участков.
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