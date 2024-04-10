Уровень воды в реке Урал за ночь поднялся на полметра

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь поднялся почти на полметра, до 965 сантиметров. Об этом сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов. Затопило более 300 домовладений, вывезли 10 жителей, добавил он.
Критическую отметку в 930 сантиметров уровень воды в Оренбурге превысил накануне вечером. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, призвав местных жителей эвакуироваться из близлежащих подтопляемых районов.
Сообщается, что в зоне подтопления находятся район Форштадт, посёлки имени Куйбышева, Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и ЖК "Гранд-парк". Часть улиц отключают от электроснабжения и газоснабжения.
Ранее сообщалось, что паводковые воды подошли к федеральной трассе М-2 "Урал", движение по ней пока не закрыто.
В ближайшие сутки гидрологи прогнозируют повышение уровня воды на 30-70 сантиметров. Ранее мэрия Оренбурга сообщала, что 10 апреля паводок достигнет пика. В зоне затопления могут оказаться ещё более 200 домовладений.
Вместе с тем, по официальной информации, в районе города Орск, который ранее пострадал в результате паводка, уровень воды в реке Урал начал спадать.
- В конце прошлой недели Оренбургская область столкнулась с самым многоводным паводком за всю историю наблюдений. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Ущерб инфраструктуре оценивается в 21 миллиард рублей. Подтоплены более десяти тысяч жилых домов и 18 тысяч приусадебных участков в 77 населенных пунктах.
- Один из наиболее пострадавших населённых пунктов – город Орск. Вечером 5 апреля там прорвало насыпную дамбу на реке Урал. Жителей ряда районов эвакуировали. Спустя день образовался еще один прорыв дамбы – у улицы Борисоглебской. Глава МЧС России Александр Куренков, прилетевший в Орск, оценил ситуацию там как "критическую". В городе подтоплены 4518 жилых домов и 4587 садовых участков.
- Затопление угрожает Курганской и Тюменской областям. В Курганской области происходит быстрый подъем воды в реке Тобол, в зоне затопления могут оказаться до четырех тысяч домов, пик паводка в городе Курган, по прогнозам Росгидромета, ожидается 11-14 апреля. В Тюменской области вода прибывает в реке Ишим.
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