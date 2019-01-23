Сенат США проголосует по проектам прекращения "шатдауна"

Американский Сенат проголосует в четверг по двум законопроектам, представленным республиканцами и демократами, которыми предусматривается полное возобновление финансирования государственных служб и прекращение так называемого "шатдауна" - частичной приостановки работы правительственных служб, который длится уже больше месяца.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл вынесет на обсуждение верхней палаты Конгресса свой проект возобновления финансирования отдельных государственных служб, включающий финансирование пограничной стены и продление на три года программы защиты от депортации нелегальных иммигрантов, привезенных в США детьми. На защите этой категории нелегалов настаивают законодатели-демократы. Однако, руководство Демократической партии уже заявило об оппозиции этому предложению. Демократы выдвигают проект, направленный на возобновление работы госслужб, который содержит пункт об обеспечении безопасности границ, но не предусматривает финансирование строительства стены, на чем продолжает настаивать президент Трамп и руководство Республиканской партии в Конгрессе.

Ожидается, что ни один из законопроектов не получит необходимого для его принятия большинства в 60 голосов сенаторов. Глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал предложение республиканцев «еще более радикальным», чем прежние, поскольку этим предложением также предусматриваются меры, препятствующие доступу в США мигрантов из Центральной Америки. Митч Макконнелл обвинил демократов в том, что те предпочитают «политическую битву с президентом» поиску путей возобновления работы правительственных служб.

Голосование в Сенате впервые позволит оценить уровень поддержки официальных партийных позиций сенаторами от обеих партий. Пока непонятно готовы ли все сенаторы-республиканцы проголосовать за предложение Макконнелла.