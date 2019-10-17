Трамп направил письмо Эрдогану с призывом не вторгаться в Сирию

"Не будь глупцом", - с таким призывом обратился президент США Дональд Трамп к президенту Турции Реджепу Эрдогану в личном письме, убеждая турецкого лидера пойти на взаимовыгодную сделку с руководством сирийских курдов, контролирующих значительную территорию на севере Сирии, граничащую с Турцией.

Письмо, направленное президенту Турции 9 октября, через три дня после телефонного разговора Трампа и Эрдогана, во время которого президент Трамп сообщил о выводе небольшого американского контингента, сотрудничавшего с курдами, оказалось в распоряжении телекомпании Foxnews. Его подлинность была подтверждена представителями Белого дома. В письме, отправленном после начала артиллерийских обстрелов турецкой армией позиций курдов, Дональд Трамп предупреждает Эрдогана, что в случае вторжения турецкой армии в Сирию президент Турции будет нести ответственность за гибель тысяч людей, что ответом на такой шаг станет "разрушение" турецкой экономики в результате американских санкций.

"Не подводи мир,- убеждает Дональд Трамп Реджепа Эрдогана, - ты можешь заключить отличную сделку с генералом Мазлумом, который готов к переговорам и к уступкам, на которые они прежде никогда не соглашались". Президент Трамп имеет в виду командующего силами курдов Мазлума Абди. Президент Трамп завершает письмо призывом: "Не будь крутым парнем, не будь глупцом!"

Вторжение Турции на территорию, удерживаемую курдами, началось через неделю после телефонного разговора Трампа и Эрдогана и начала вывода американского контингента из этой зоны. Курды обратились за военной поддержкой к правительству Сирии. В четверг вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео должны встретиться с президентом Турции Эрдоганом в попытке убедить его прекратить операцию турецкой армии в Сирии.