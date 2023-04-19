Успеть до конца года. Россияне в Латвии торопятся сдать латышский

После вторжения России в Украину для россиян в Европейском союзе были введены некоторые ограничения: заметно ужесточен визовый режим, в ряде случаев приняты законы, позволяющие аннулировать виды на жительство. В Латвии есть большая группа людей с российскими паспортами, не имеющих при этом никаких существенных связей с Россией. В силу законодательных поправок они потеряли постоянные виды на жительство и теперь, чтобы получить новые, в сжатые сроки должны сдать экзамен по латышскому. Если они этого не сделают, таким россиянам может грозить депортация.

Ради пенсии

В Латвийской академии наук, сталинском небоскребе, являющимся уменьшенной копией здания Московского университета на Воробьевых горах, возле трех кабинетов на седьмом этаже столпился народ. В основном это женщины предпенсионного и пенсионного возраста, они ждут, когда из кабинетов выйдут и назовут их фамилии по списку. Они пришли сдавать экзамен по латышскому языку.

Российское гражданство оба взяли, чтобы получать российскую пенсию

На стуле остается сидеть Светлана. У нее особый случай: в связи со сниженным слухом она освобождена от устной части экзамена. К ней выходит экзаменатор и громко объясняет задание на листе. Светлана беседует с ней по-латышски, путая окончания. Получить частичное освобождение было нелегко, рассказывает она корреспонденту Радио Свобода. Для этого она полгода ходила к отоларингологу. Но ее проблема со слухом связана с перенесенным инсультом, и поэтому читать и писать ей тоже сложно. Светлана очень волнуется. "Мне кажется, что я прямо тут на месте умру", – говорит она.

Светлана, как и сопровождающий ее муж Юрий, родилась и всю жизнь прожила в Латвии. Российское гражданство оба взяли, чтобы получать российскую пенсию. Светлана заработала инвалидность незадолго до пенсии и получает очень небольшое пособие. Юрий – моряк, 30 лет ходил в море и на работе говорил только на английском. Латвийское государство начислило ему пенсию 70 евро. Россия за советский еще стаж платит больше. Теперь он учит латышский и собирается сдавать его летом. Сетует, что память уже не та.

В Латвии проживает 25317 граждан России с особым статусом. Прежде, чем получить российский паспорт, они были латвийскими гражданами или (в подавляющем большинстве) так называемыми негражданами. Они родились в Латвии – или в какой-нибудь из советских республик, но приехали в Латвию еще в советское время.

Российское гражданство большинство из них взяло году в 2008-м ради российской пенсии: пенсионный возраст наступал тогда для женщин на 9 лет раньше, чем в Латвии. Кроме того, в Латвии людям не засчитывался советский трудовой стаж, приобретенный за ее пределами. У этих людей обычно есть только заграничный российский паспорт, который они получали в посольстве, и нет внутреннего. До сих пор эти люди, отказавшись от гражданства Латвии, получали латвийский постоянный вид на жительство автоматически, необходимо было только каждые пять лет приходить и продлевать его.

Отмена

В конце сентября 2022 года латвийский парламент – Сейм – законодательно аннулировал постоянные виды на жительство для таких людей со 2 сентября 2023 года. Вместе с тем из закона об иммиграции изъяли статью об облегченном порядке получения ПМЖ. Теперь, чтобы сохранить право жить в Латвии, они должны прибегнуть к другой процедуре – стать постоянными жителями Евросоюза. Для этого нужно подать в Управление по делам гражданства и иммиграции (УДГМ) свидетельство о знании латышского языка на категорию А2 и доказать, что ежемесячные доходы в течение последнего года были не ниже минимальной зарплаты (620 евро в 2023 году) или что человек получает латвийскую пенсию.

Законопроект разработало само Управление по делам гражданства и миграции. Согласно аннотации, он возник как реакция на вторжение России в Украину, введенные против России санкции и призван укрепить государственную безопасность, способствовать прекращению войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, международных преступлений и нарушений прав человека.

Эти люди надеялись, что смогут жить в Латвии "по-русски". Эти люди в отчаянии

Писательница, инициатор кампаний "Говори по-латышски. Дерусифицируй Латвию" Лиана Ланга сказала по этому поводу: "Сейчас в большой мере пришел конец […] длительному лингвистическому комфорту инородцев, которые в Латвии существовали за счет латышей и никого другого. На этом поставлена точка. Очевидно, эти люди надеялись, что смогут жить в Латвии "по-русски". Эти люди в отчаянии. Объективно свое отношение они оценить не могут, их имперскость им мешает считать латышский язык равноправным с русским. […] Что касается русских, которые за 33 года не были в состоянии выучить язык на уровне В, это их и только их ответственность, и им нужно принять решение о своем дальнейшем развитии. Потому что в Латвии po russki жить будет нельзя".

Каковы последствия закона для лиц, к которым он относится? Если "латвийские россияне" не предоставят удостоверение о знании языка, они могут претендовать только на получение временного вида на жительство сроком на год (и обновлять его ежегодно). Однако в этом случае они потеряют право на социальную помощь и доступ к медуслугам, оплачиваемым государством, им закроют банковские счета. Причем получение ВНЖ в этом случае возможно лишь по общим основаниям. Это воссоединение семьи, если в Латвии живут супруги претендента или дети (в этом случае речь идет только о пенсионерах), или наличие трудового договора, если человек работает. При утрате вида на жительство человек перестает получать в Латвии пенсию (но сможет снова получать ее, если переедет в Россию).

От экзамена освобождены дети младше 15 лет, пожилые люди старше 75 лет и тяжело больные. Экзамен занимает примерно 100-105 минут, 90 из которых тратится на задания по аудированию, чтению и правописанию, и 10-15 минут на разговорную часть.

Технические трудности

Практически сразу обнаружилось, что выполнить закон в срок невозможно

Согласно данным, предоставленным Радио Свобода УДГМ, из 25317 граждан России с постоянным видом на жительство 5100 старше 75 лет, 43 моложе 15-ти. Оставшиеся распределяются по возрастам так. В группе от 15 до 29 лет всего 232 человека. От 30 лет до 54 лет число не превышает нескольких сотен, постепенно возрастая (если россиян от 30 до 34 лет насчитывается 226, то от 50 до 54 лет – 650). Численность россиян резко взлетает после 55 лет: с 55 до 60 лет - 1420 человек, от 60 до 64 лет - 5346 и от 65 до 69 лет - 7329 человек. В группе от 70 до 74 лет – 3734 человека. В Латвии пенсионный возраст составляет 64 года. Таким образом, подавляющее большинство тех, кому придется сдавать экзамены, – люди предпенсионного и пенсионного возраста, конкретно пенсионеров больше половины.

Практически сразу обнаружилось, что выполнить закон в срок невозможно. Запись была открыта только с 1 февраля до 24 марта. Не хватало учителей латышского, экзаменаторов и чиновников УДГМ. Необходимо было изыскать дополнительно около миллиона евро на аренду помещений, оргтехники, наем работников. Среди людей, которых касались поправки, возникла паника.

В феврале глава МВД Марис Кучинскис сказал: "К 1 сентября, если мы ничего не изменим [в процедуре], примерно 17 тысяч человек придут выполнить все формальности, что может привести к огромным очередям и на экзамен по языку, и возле дверей Управления по делам гражданства и миграции". Он выразил надежду, что лишившихся видов на жительство людей не будут отвозить на границу, однако признал, что законодатель этот вопрос не продумал.

Я тоже считаю, что нельзя обвинять каждого российского гражданина в том, что делает Путин

На портале общественных инициатив была размещена петиция за отмену поправок. Очень быстро она набрала нужное число голосов и была подана в Сейм. Автор инициативы даугавпилчанка Ольга Петкевич объясняла, что люди в отчаянии от противоречивой информации, предоставляемой чиновниками и политиками, и чувствуют себя подверженными крайнему давлению со стороны государства. Это в основном пожилые люди, которые, даже если и знают латышский язык на разговорном уровне, эмоционально и физически не в состоянии выдержать столь длительный экзамен. Автор также указывала, что люди предпенсионного возраста часто живут на доходы значительно более низкие, чем минимальная зарплата. Петкевич заявила, что она сама и другие жители Латвии лояльны Латвии, а не России и Путину.

Однако Сейм отклонил инициативу. Сопредседатель правительственного Национального объединения, депутат Сейма Райвис Дзинтарс сказал: "Мы считаем, что недопустимо отступать от первоначальных требований – от первого сентября как даты, до которой должны быть пройдены эти проверки. […] Мы считаем, это совершенно неверный сигнал, в том числе самим гражданам РФ. Я тоже считаю, что нельзя обвинять каждого российского гражданина в том, что делает Путин. Но нужно осознавать, что граждане РФ в целом — категория риска, и латвийскому государству следует действовать соответственно".

В результате к дедлайну записалось менее 8 тысяч человек. Экзамены начались 11 апреля и пройдут до конца июля. Регистрация снова откроется в мае или июне, но записавшиеся летом уже не успеют сдать экзамен до сентября. Пятого апреля после бурных дебатов Сейм утвердил поправки к поправкам. Срок рассмотрения заявок на оформление постоянного вида на жительство для зарегистрировавшихся на первичный или повторный экзамен продлили до конца года. Срок записи на экзамен тоже: для первых до 1 сентября, для вторых – до 30 ноября. Отменили норму о доказательстве достаточности доходов – теперь хватит и пенсии любого размера, латвийской или российской. Выяснился и еще один момент, несколько снижающий остроту ситуации – около 5200 граждан России, получавших постоянный ВНЖ по утратившему в 2003 году силу Закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства", не подпадают под действие новых поправок.

Тонкости выдворения

Однако это не решает проблем с возможной депортацией тех, кто не выполнит и эти условия. На вопрос, будут ли насильно отвозить на границу граждан РФ, не сдавших экзамен на знание госязыка, Глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака ответил: "Таков сейчас закон. Люди, которые пересекли государственную границу, сирийцы, иранцы, и так далее… Да, их так вывозят. […] Лучше готовиться к плохому. Это просто мой совет. Я это просто говорю, потому что люди, может быть, не воспринимают серьезно все это. Моя цель – сказать, что это серьезно".

О том, что депортации могут начаться уже в этом году, подтвердила и представитель миграционной службы Мадара Пуке. "Если заявка [на экзамен] не будет подана до первого сентября, вид на жительство теряет силу и следует покинуть страну до 2 декабря, – сказала она. – Дальше это уже вопрос к пограничной охране".

Людей, видимо, будут доставлять на сухопутные пункты пересечения латвийско-российской границы и там оставлять

О том, как это может происходить, на заседании профильной комиссии депутатам Сейма рассказал начальник отдела возвращения и предоставления убежища Государственной погранохраны Марек Хонявко. Решение о принудительном выдворении будет приниматься, если человек не выедет добровольно, и это решение можно обжаловать. Предсказать, сколько человек будет выслано, Хонявко не смог, но заверил, что погранохрана имеет опыт принудительной депортации большого числа иностранцев из Латвии за короткий промежуток времени. Поскольку пассажирское сообщение с Россией фактически прервано, людей, видимо, будут доставлять на сухопутные пункты пересечения латвийско-российской границы и там оставлять.

Ингмар Лидака выразил сомнение, что погранслужба сможет собирать по сельским краям пожилых людей, часть из которых, вероятно, даже не слышала о поправках. Это не то же самое, что вывозить их из закрытых лагерей для мигрантов и просителей убежища. Но представитель погранохраны ответил, что миграционный контроль и полиция будут искать их по всей стране. Если же Россия откажется принимать своих граждан, пограничники могут выдворить их на выбор в любую третью страну, имеющую безвизовый режим с Россией.

Правозащитники против

Омбудсмен Юрис Янсонс направил премьер-министру Кришьянису Кариньшу письмо, призвав оценить риски и внести необходимые изменения в нормативную базу ради соблюдения Латвией международных обязательств.

В частности, он пишет, что в новом законе не соблюден принцип правовой определенности, поскольку он имеет обратную силу. Поправки также нарушают Конституцию, так как ставят граждан России в неравное положение. Граждане и неграждане Латвии могли принять гражданство и других стран, таких как Армения, Грузия, Беларусь, но им языкового экзамена сдавать не надо, уточнил Юрис Янсонс. Правозащитник также отмечает, что людей с потенциально низким уровнем цифровой грамотности законодатели заставили сдавать экзамен в информационной системе, исключив бумажный вариант: "Такое новшество может вызвать особые проблемы при сдаче экзамена для лиц старше 65 лет".

Юрис Янсонс рекомендует главе правительства освободить от экзамена всех россиян старше 65 лет. 44 процента людей, которых могут условно затронуть поправки, принадлежат к возрастной группе от 65 до 75 лет. "Лица старше трудоспособного возраста соответствуют статусу группы социально незащищенных лиц, защита прав которых, независимо от их гражданства, требует повышенного внимания", – подчеркивает омбудсмен.

Постоянные жители страны – члена Евросоюза должны иметь повышенную защиту от депортации

Особый акцент Юрис Янсонс придал защите от выдворения. Дело в том, что европейская директива 2003/109/ЕС предусматривает, что постоянные жители страны – члена Евросоюза должны иметь повышенную защиту от депортации. Решение о депортации постоянного жителя может быть принято только в том случае, если он представляет реальную и серьезную угрозу общественному порядку и общественной безопасности. Миграционная служба должна учитывать продолжительность пребывания человека на территории страны; его возраст; последствия выдворения для него и членов семьи; связь или отсутствие связи со страной происхождения (гражданства). УДГМ и судебная система, таким образом, могут столкнуться с серьезной перегрузкой при рассмотрении оспариваемых депортаций.

Юрист Елизавета Кривцова ведет иск нескольких десятков российских граждан в Конституционном суде Латвии.

– Принято к рассмотрению четыре заявления, – говорит она в интервью Радио Свобода, – три их них объединено в одно дело. И еще два заявления на 70 человек ждут принятия к рассмотрению.

– Что это за люди?

– Портрет заявителя полностью соответствует статистике: почти все женщины, большинство в возрасте 60-70 лет и на 99 процентов бывшие неграждане. Самая популярная причина для принятия российского гражданства – пенсия. Многие сделали это в экономический кризис 2008 – 2009 годов. Люди потеряли работу, стали решать финансовые проблемы и увидели, что можно выйти на пенсию. Кто-то получал российский паспорт, чтобы легче было в Беларусь ездить к родственникам, особенно из Даугавпилса.

– Иски все одинаковые?

Отбирать права, которые уже были даны, и выдвигать новые требования для того, чтобы люди могли их вернуть, неправильно

– Да. Ключевой момент, который мы оспариваем – это массовое аннулирование постоянных видов на жительство. Люди выполнили требования закона, получили постоянные права, а сейчас силой закона их отнимают, говоря: вы 10-15 лет назад получили постоянный ВНЖ, а мы забыли у вас проверить латышский язык. Против введения новых требований для будущих получателей ВНЖ мне возразить нечего, это политическое решение. Но отбирать права, которые уже были даны, и выдвигать новые требования для того, чтобы люди могли их вернуть, неправильно. Это, во-первых, нарушает право на личную жизнь. Человек планирует свою жизнь: например, если он знает, что ему нужно сдать латышский, он сделает это не в 65 лет, а в 40, когда у него здоровье лучше, нервы крепче, память лучше. Он приготовился старость провести в Латвии, у него здесь есть врач, квартира, социальные связи. А тут ему говорят: нет, мы передумали, ты должен начать новую жизнь в России.

На нашей стороне устоявшаяся практика Европейского суда по правам человека. Есть, например, решения, запрещающие лишать прав на проживание в стране людей, осужденных за уголовное преступление независимо от тяжести. Важно, есть ли куда человеку уезжать, укоренился ли он в этой стране, есть ли у него семья, какое состояние здоровья. В данном случае люди не совершили никакого преступления. Нельзя отбирать у них право на проживание на основании того, что руководство страны их гражданства ведет агрессивную войну. Нужно оценивать: вот этот конкретный человек участвует в войне или нет, опасен ли для государства, нарушает ли права человека.

Я всем рекомендую попробовать сдать латышский. И при неудаче записаться на вторую попытку

Во-вторых, 4-я статья 4-го протокола Европейской конвенции по правам человека запрещает массовое выдворение иностранцев. Конвенция была принята с учетом печального опыта первой и второй мировых войн с их массовыми депортациями и интернированиями людей в зависимости от их происхождения и принадлежности к группе. И третий аргумент для оспаривания – неравное отношение к иностранцам. Есть много разных государств, чья политическая позиция неприемлема для Латвии, есть стратегические конкуренты вроде Китая, есть страны, которые нарушают права человека, ведут агрессивные войны, но в законодательстве это не отражено. Фильтры допустимы при получении ВНЖ, но после этого люди становятся равны.

– Каковы, по-вашему, перспективы этих исков?

– Я считаю, что хорошие, потому что есть четкая практика Европейского суда по правам человека и суда Европейского союза. При всей эмоциональной сложности дела, сложной политической обстановке, надеюсь, что судьи признают нашу правоту, и закон будет отменен.

– А успеете вы уложиться до момента, когда люди начнут терять виды на жительство?

– Сроки – это наша самая большая проблема. Я прогнозирую, что заседание состоится, и решение будет вынесено после 1 сентября, и люди все равно "зависают". Им нужно что-то делать, чтобы стабилизировать свое правовое положение хотя бы до конца года. Поэтому я всем рекомендую попробовать сдать латышский. И при неудаче записаться на вторую попытку, – сказала Радио Свобода Елизавета Кривцова.