Установлены имена 128 тысяч погибших в Украине российских военных

С начала войны России против Украины на фронте погибли 128 115 российских военнослужащих. Их имена на основе открытых данных установили Русская служба "Би-би-си", "Медиазона" и команда волонтеров.

Большая часть погибших – добровольцы (29%), которые попали на войну уже после её начала. Их доля продолжает расти (с 8 августа по 5 сентября — на 2%, а в 2023 году добровольцы составляли только 14% от общего числа потерь).

Заключённые, завербовавшиеся на фронт из колоний, составляют 14% всех установленных погибших, мобилизованные – 11%. Реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, поскольку во многих некрологах не указывается статус погибших.

По данным журналистов, реальные потери России намного выше, чем можно установить через открытые источники. Опрошенные ими военные специалисты предполагают, что анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших.

Согласно оценке "Медузы" и "Медиазоны", которые изучили реестр наследственных дел, к августу 2025 года потери России на войне против Украины составили около 219 тысяч человек убитыми. Журналисты также пришли к выводу, что с каждым годом потери в российской армии сильно растут. Так, если в 2023 году на фронте погибли примерно 50 тысяч российских военнослужащих, то в 2024 году уже около 93 тысяч.