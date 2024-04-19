Установлены имена более 51 тысячи россиян, погибших на войне в Украине

Журналисты Русской службы Би-би-си и "Медиазоны" к 19 апреля смогли поимённо подтвердить гибель на войне в Украине 51 096 российских военнослужащих. Это только те, о чьей смерти удалось узнать из открытых источников. Реальное число потерь может быть намного выше, отмечают исследователи.

За неделю, прошедшую с предыдущей сводки, в списке погибших прибавились 625 фамилий.

Самая крупная доля погибших приходится на заключённых (18% от общего числа, или 9372 человека). Российская армия продолжает активно использовать отряды, сформированные из осуждённых, для штурма украинских позиций на наиболее тяжёлых участках фронта. 13% – отправившиеся на фронт добровольцы, еще 12% – мобилизованные.

Журналисты утверждают, что по меньшей мере 43% всех погибших не были кадровыми военными или как-то иначе связаны с армией на момент начала российского вторжения в Украину.

"Медиазона" и Би-би-си совместно с командой волонтёров ведут поимённый список погибших по данным из открытых источников. Это сообщения СМИ, местных администраций, публикации в соцсетях и данные с кладбищ. При этом, уточняют журналисты, в открытые источники попадают не все имена. СМИ и региональные власти называют далеко не всех погибших, даже если "груз 200" уже был доставлен в регион, а тело погибшего захоронено.

Изучив обстановку на кладбищах в 70 населённых пунктах в разных регионах России, они пришли к выводу, что реальное число погибших может быть в два раза больше.

Недавно расследователи начали применять и другой метод оценки избыточной мужской смертности, основанный на данных реестра наследственных дел. Такой метод подсчёта выдаёт цифру в примерно 85 тысяч погибших россиян с начала войны в Украине в феврале 2022 года.