Устрашающий шаг

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который позволяет президенту РФ - Владимиру Путину - использовать армию для защиты россиян, если они арестованы или удерживаются по решению иностранных судов. Авторы инициативы признают, что федеральный закон "О безопасности" уже предусматривает подобное, поэтому предлагаемые изменения вносят "в развитие этой нормы".

Закон могут готовить для защиты от международного суда, - предполагает РБК. Faridaily приводит конкретные примеры: возможный арест детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по ордеру Международного уголовного суда или преследование российских военных в рамках создаваемого трибунала при Совете Европы. Как пишет "Коммерсант", новая норма может послужить законодательным оформлением конвоирования или охраны судов "теневого флота" России.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вооруженные силы могут быть использованы для защиты россиян за рубежом в любой форме, которая будет признана "необходимой и достаточной" по решению Путина.

Пока в Кремле готовятся сделать новый устрашающий для Европы шаг, в рядах провоенных блогеров всё чаще слышно недовольство реальностью на украинском фронте: у России проблема как с человеческими, так и с техническими ресурсами. Исследование экономиста Немецкого института международных дел и безопасности Яниса Клюге утверждает, что в первом квартале 2026 года ежедневный набор в российскую армию мог составить 800–1000 человек, ещё годом ранее он был 1000–1200 - идёт снижение примерно на 20%. Регионы не справляются с запросом Кремля по набору людей на войну. The Moscow Times пишет, что руководителей государственных и бюджетных организаций наказывают за невыполнение планов по набору добровольцев.

Тем временем Украина демонстрирует преимущество в дроновой войне, - говорят журналисты издания "Можем объяснить". С начала года ВСУ значительно нарастили применение беспилотников как на передовой, так и для ударов по российскому тылу. У украинских дронов выросла дальность, а также появились новые технические возможности.

Можно ли серьёзно относится к законопроекту по защите россиян зарубежом и стоит ли Путину пугать Европу возможностью интервенции, если на фронте в Украине проблемы у России нарастают? Говорим в программе "Лицом к событию" с политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом и военным обозревателем Павлом Аксёновым.