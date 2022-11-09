Узбекистан просил Евросоюз отменить санкции против Алишера Усманова

Власти Узбекистана просили ЕС снять санкции с российского олигарха Алишера Усманова, мотивируя это тем, что ограничения мешают бизнесмену инвестировать в экономику страны, написала Financial Times.
Со ссылкой на источники газета сообщила, что узбекские правительственные чиновники лоббировали отмену санкций на недавних встречах с представителями Евросоюза.
По информации FT, Ташкент также просил снять санкции с сестры Алишера Усманова - Гульбахор Исмаиловой, которая, как считают в ЕС, владеет некоторыми активами бизнесмена, в том числе его суперяхтой Dilbar стоимостью 600 миллионов долларов.
Российский миллиардер родом из Узбекистана и поддерживает с этой страной тесные связи. Сейчас Ташкент готов оказать Усманову и юридическую помощь в оспаривании санкций, если ЕС откажется от просьбы отменить ограничения, отмечается в публикации "Коммерсанта".
На запрос Financial Times в узбекском МИДе ответили, что "не могут комментировать действия правительства Узбекистана, но санкции действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам". Представители самого бизнесмена отказались ответить на обращение газеты.
- Алишер Усманов считается одним из самых богатых российских бизнесменов. Forbes оценивал его состояние в $11,5 миллиарда. В конце февраля после начала российской агрессии в Украине Усманов попал в санкционные списки Евросоюза. Позднее к санкциям присоединились Соединённые Штаты, Великобритания, Австралия, Канада и Япония. Эти страны указали на близость олигарха к Кремлю и обвинили его в поддержке режима.
- В мае Алишер Усманов обжаловал санкции в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге. Отменить ограничения в отношении него просили также власти Венгрии. Будапешт настаивал на исключении из санкционного списка также Петра Авена и Виктора Рашникова.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.