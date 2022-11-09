Узбекистан просил Евросоюз отменить санкции против Алишера Усманова

Власти Узбекистана просили ЕС снять санкции с российского олигарха Алишера Усманова, мотивируя это тем, что ограничения мешают бизнесмену инвестировать в экономику страны, написала Financial Times.

Со ссылкой на источники газета сообщила, что узбекские правительственные чиновники лоббировали отмену санкций на недавних встречах с представителями Евросоюза.

По информации FT, Ташкент также просил снять санкции с сестры Алишера Усманова - Гульбахор Исмаиловой, которая, как считают в ЕС, владеет некоторыми активами бизнесмена, в том числе его суперяхтой Dilbar стоимостью 600 миллионов долларов.

Российский миллиардер родом из Узбекистана и поддерживает с этой страной тесные связи. Сейчас Ташкент готов оказать Усманову и юридическую помощь в оспаривании санкций, если ЕС откажется от просьбы отменить ограничения, отмечается в публикации "Коммерсанта".

На запрос Financial Times в узбекском МИДе ответили, что "не могут комментировать действия правительства Узбекистана, но санкции действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам". Представители самого бизнесмена отказались ответить на обращение газеты.