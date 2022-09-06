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Венгрия настаивает на снятии санкций ЕС с трёх российских олигархов

Венгрия грозит воспрепятствовать обновлению части санкционных мер против России, если из списка лиц, в отношении которых действует запрет на выдачу виз и активы которых заморожены, не будут исключены имена трёх олигархов.

Речь идёт об ограничениях, наложенных на более чем тысячу человек с начала российского военного вторжения в Украину в конце февраля.

Как стало известно Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) от нескольких дипломатических источников, знакомых с ситуацией, Будапешт настаивает на удалении из санкционного списка Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. До 15 сентября в ЕС должно быть принято решение по санкциям против Москвы на дальнейшие полгода. В среду на этой неделе вопрос будут обсуждать послы стран-членов европейского блока.

Сейчас в санкционном списке, решения по которому могут быть приняты только с согласия всех государств ЕС, фамилии 1217 человек, а также 108 юридических лиц.

Алишер Усманов и Пётр Авен находятся под европейскими санкциями с конца февраля, когда официальный журнал ЕС назвал первого "прокремлёвским олигархом, имеющим особо тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным". Отмечалось, что Усманов - один из тех, кто пользуется особым расположением Путина и решает его деловые проблемы.

Авен также был назван близким к Кремлю и одним из примерно 50 богатых российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с Путиным. "Он не действует независимо от воли президента", - подчёркивают в Брюсселе.

В марте в санкционный список попал Виктор Рашников как владелец и глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) - одного из крупнейших российских налогоплательщиков и источников бюджета.

Венгрия также настаивает на возможности для гуманитарных организаций поддерживать связи с некоторыми оказавшимися под санкциями российскими банками. Медиакорпорация RFE/RL направила запрос властям в Будапеште, но никто из официальных лиц пока не прокомментировал информацию от источников.

  • Венгерского премьер-министра Виктора Орбана называют пророссийским политиком. Он критиковал позицию ЕС в отношении Москвы в связи с конфликтом в Украине, заявляя, что вводимые санкции ударят по самому ЕС, но не ослабят Россию и не помогут Киеву. Венгрия, среди прочего, не одобрила западные военные поставки Украине через свою территорию.

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