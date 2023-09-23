Узник ГУЛАГа. Татьяна Усманова – о дне рождения Андрея Пивоварова

В свой день рождения Андрей встанет в 6 утра под бодрые звуки плохой музыки из радиоточки и до 10 вечера не сможет даже присесть на кровать. Два часа сорок минут в день он должен убирать камеру. Три часа – слушать монотонный голос в записи, зачитывающий правила внутреннего распорядка. Это обязательные мероприятия, их нельзя сократить и под звуки "лекций" читать книгу, а уборку закончить раньше и начать писать письма.

23 сентября 2021 года Андрей провел в СИЗО-1 г. Краснодар. С выборов в Госдуму, за намерение участвовать в которых его и арестовали, прошло две недели. На тот момент он был в заключении 4 месяца. За это время ему ни разу не удалось поговорить ни с кем из родственников даже по телефону. Большинство судов проходило в закрытом режиме, приехавших из Москвы и Петербурга друзей на них не пускали. В СИЗО он находился на так называемом спецблоке. В нем обычно содержат особо опасных преступников. В соседней камере с Андреем сидели пожизненно осужденные. Праздник он провел своеобразно: вместе с подозреваемым в сбыте наркотиков в особо крупном размере и организации преступного сообщества приготовил торт из готовых коржей и сгущенки.

Второй день рождения в неволе Андрей отметил вместе с тремя мошенниками, вором и тысячью комаров в СИЗО, находящемся в поселке Ахтарский Краснодарского края. Летом того года Андрея осудили на 4 года за руководство так называемой "нежелательной" организацией. В 2022 году изоляция продолжалась. За год и четыре месяца ему дали одно свидание: он смог час поговорить с матерью через пластиковое стекло по телефону.

ГУЛАГ расформировали 60 лет назад, но по сути он продолжает работать

Апелляция прошла в ноябре 2022 года, суд оставил в силе приговор, не убрав и дня, и 31 декабря Андрея отправили на этап. Полтора месяца мы не знали, где он. В феврале нашли Андрея в колонии в Карелии. Он был помещен на три месяца в ПКТ (помещение камерного типа). Это строжайший режим, на который попадают только самые злостные нарушители. Свидания с родственниками невозможны, и действует масса других ограничений. С конца апреля Андрея перевели на СУС (строгие условия содержания). В общей сложности уже больше 9 месяцев он сидит в одиночной камере. Когда его ведут по коридору, встречающиеся на пути заключенные должны отворачиваться, чтобы не было даже зрительного контакта. Такие же правила были на Лубянке во времена Большого террора. Звонков ему по-прежнему не дают.

Главное событие 2023 года – нам удалось пожениться. Мероприятие проходило на кухне ИК в присутствии сотрудницы ЗАГСа и нескольких фсиновцев. После этого нам разрешили единственное свидание.

Весь свой день рождения он проведет совершенно один, как и примерно 230 дней до этого. Формально ГУЛАГ расформировали 60 лет назад, но по сути он продолжает работать, а политические заключенные всё так же сидят по тюрьмам. Андрею и всем нам в его день рождения хочется пожелать одного – свободы! И не забывать, что за нее нужно бороться.

Татьяна Усманова – правозащитница, бывшая глава избирательного штаба Андрея Пивоварова

Оппозиционный политик, блогер Радио Свобода Андрей Пивоваров отбывает наказание в исправительно-трудовой колонии №7 в Сегеже (Карелия). Пивоваров – по обвинению, в основу которого легли сообщения в фейсбуке, – осуждён на четыре года лишения свободы "за руководство нежелательной организацией". Виновным он себя не считает. Правозащитный центр "Мемориал" признал Пивоварова политзаключённым. Связь с Пивоваровым затруднена. 23 сентября 2023 года ему исполнится 42 года.

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