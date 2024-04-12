В 2023 году ущерб природе России от бизнеса вырос почти в три раза

В 2023 году ущерб воздуху, почвам и водным объектам России вырос почти в три раза, составив 226,8 миллиарда рублей. На отчёт Росприроднадзора обратил внимание "Кедр".

За год российские компании и индивидуальные предприниматели причинили ущерб воздуху на сумму 139,4 миллиона рублей, почвам – на 47,7 миллиарда рублей, водным объектам – на 178,9 миллиарда рублей. При этом ущерб последним за год вырос в десять раз при незначительном росте количества претензий. Из этого следует, что увеличился масштаб нанесённого вреда рекам, озёрам и морям России. Виновников ущерба ведомство не называет.

Из всей суммы причинённого вреда взыскать удалось только 3,6 миллиарда рублей, или чуть больше 1,5%. В прошлом году, когда ущерб природе был втрое меньше, глава Росприроднадзора Светлана Радионова объясняла, что уличённое предприятие "моментально уходит в банкротство" – и взыскать с него уже ничего нельзя.