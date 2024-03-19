Воздух только в семи странах можно считать чистым

Качество воздуха соответствует нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) только в семи странах, следует из доклада швейцарской компании по контролю качества воздуха IQAir за 2023 год.

Содержание в воздухе твёрдых микрочастиц PM2.5 – в том числе сажи и пыли, которые при вдыхании вызывают множество проблем со здоровьем, ниже всего на Маврикии. Следом за ним расположились Исландия, Новая Зеландия, Австралия, Эстония и Финляндия.

Самым грязным в 2023 году был воздух в Бангладеш: количество опасных микрочастиц в нём почти в 16 раз превышало норму в пять микрограммов на кубический метр, которая была установлена ВОЗ в 2021 году. В тройке самых задымлённых стран также Пакистан и Индия.

Россия находится на 94-м месте с двукратным превышением нормы. Однако это среднее значение со всех мониторинговых центров, расположенных в регионах с очень разным качеством воздуха.

Твёрдые частицы PM2.5 в основном выбрасываются со сгоранием топлива – угля, древесины, дизеля – и из-за своего размера долго остаются в воздухе. По данным ВОЗ, грязный воздух приводит к преждевременной смерти семи миллионов человек в год, а также сокращает жизнь человека в среднем на 2,2 года.

При этом существуют исследования, пишет The Guardian, согласно которым даже небольшое загрязнение воздуха влияет на рост обращений в медучреждения по поводу проблем с дыханием и сердцем.

Для улучшения качества воздуха эксперты IQAir советуют странам стать более пешеходными, изменить методы ведения лесного хозяйства и быстрее переходить на чистую энергию вместо ископаемого топлива. "Мы делим атмосферную оболочку со всеми остальными в мире. Нам нужно убедиться, что мы не делаем то, что вредит другим", – говорит представительница IQAir Глори Хаммес.