В Афганистане освобождена супружеская пара из Британии

Правительство правящего в Афганистане движения Талибан в пятницу объявило об освобождении пожилой супружеской пары из Великобритании, которая провела в заключении почти восемь месяцев.

Питер Рейнолдс, 80 лет, и его жена Барбара, 76 лет, были арестованы в феврале, их здоровье в последнее время сильно ухудшилось. Освобождённая пара была передана специальному представителю Великобритании Ричарду Линдсею. Сообщается, что выйти на свободу супругам Рейнолдс удалось во многом благодаря посреднической миссии Катара.

Питер и Барбара Рейнолдс поженились в Кабуле ещё в 1970 году и почти двадцать лет прожили в Афганистане, занимаясь образовательными программами. Они также стали официальными гражданами страны. Правительство талибов не раскрывает причины их ареста в провинции Бамиан, но заявляет, что супруги Рейнолдс "нарушили закон".