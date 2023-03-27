В Кабуле смертник подорвался у здания МИД, минимум 6 погибших

В столице Афганистана Кабуле в понедельник произошёл мощный взрыв неподалёку от здания Министерства иностранных дел. Как сообщает Al-Jazeera, смертник пытался пронести взрывчатку в здание министерства. Он был остановлен службой охраны, но боезапас успел сдетонировать. Погибли не менее шести человек, есть раненые.

По словам представителя кабульской полиции Халида Задрана, среди пострадавших - как минимум три полицейских. По меньшей мере 12 человек доставлены в больницы, среди них есть ребёнок. На момент публикации новости ни одна организация ещё не взяла на себя ответственность за взрыв.

Правительственный квартал Кабула не в первый раз подвергается террористическим атакам. 11 января там же, у здания МИД, подорвался смертник. Погибли 20 человек. Ответственность за теракт взяла на себя организация "Исламское государство", написав об этом в телеграм-канале своей новостной службы Amaq.

В декабре 2022 года в Кабуле группа вооружённых людей открыла стрельбу в гостинице, где жили китайские бизнесмены. Пятеро граждан Китая получили ранения. После этого многие китайские инвесторы заявили, что пересмотрят возможность сотрудничества с Афганистаном.

В сентябре 2022 года смертник подорвал себя у здания российского посольства в Кабуле. По сообщению МИД России, погибли два сотрудника российской дипломатической миссии. Общее число погибших и пострадавших - более 20.