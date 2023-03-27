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В Кабуле смертник подорвался у здания МИД, минимум 6 погибших

Полиция "Талибана" на месте взрыва, 27 марта 2023.

В столице Афганистана Кабуле в понедельник произошёл мощный взрыв неподалёку от здания Министерства иностранных дел. Как сообщает Al-Jazeera, смертник пытался пронести взрывчатку в здание министерства. Он был остановлен службой охраны, но боезапас успел сдетонировать. Погибли не менее шести человек, есть раненые.

По словам представителя кабульской полиции Халида Задрана, среди пострадавших - как минимум три полицейских. По меньшей мере 12 человек доставлены в больницы, среди них есть ребёнок. На момент публикации новости ни одна организация ещё не взяла на себя ответственность за взрыв.

Правительственный квартал Кабула не в первый раз подвергается террористическим атакам. 11 января там же, у здания МИД, подорвался смертник. Погибли 20 человек. Ответственность за теракт взяла на себя организация "Исламское государство", написав об этом в телеграм-канале своей новостной службы Amaq.

В декабре 2022 года в Кабуле группа вооружённых людей открыла стрельбу в гостинице, где жили китайские бизнесмены. Пятеро граждан Китая получили ранения. После этого многие китайские инвесторы заявили, что пересмотрят возможность сотрудничества с Афганистаном.

В сентябре 2022 года смертник подорвал себя у здания российского посольства в Кабуле. По сообщению МИД России, погибли два сотрудника российской дипломатической миссии. Общее число погибших и пострадавших - более 20.

  • Россия, как и другие страны мира, не признаёт де-юре назначенное группировкой "Талибан" правительство Афганистана, однако диппредставительство в Кабуле продолжает работать. Москва поддерживет с правительством талибов экономические и политические контакты. При этом "Талибан" признан в России террористической организацией и запрещён.

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