В Англии скончалась журналистка и переводчица Алена Кожевникова. Ей было 82 года.

Елена Глебовна Бердникова родилась в 1943 году в Югославии в семье эмигрантов первой волны. В ее роду — герой Отечественной войны 1812 года Павел Энгельгардт, врангелевский полковник Владимир Комаров. Семья Бердниковых покинула Югославию в конце войны и находилась несколько месяцев в лагерях перемещенных лиц — Менхегофе и Шляйсхайме, затем перебралась в Австралию. Отец Глеб Бердников стал редактором мельбурнской русской газеты «Объединение».

Елена Глебовна закончила филологический факультет Мельбурнского университета, вышла замуж за журналиста Николая Кожевникова.

В начале 1970-х годов получила приглашение на работу на Радио Свобода в Мюнхене, где выступала у микрофона под именем Алены Кожевниковой. В 1978 она возглавила Информационную службу Кестон-колледжа в Англии — исследовательского центра по изучению положения верующих в коммунистических странах. Параллельно готовила религиозные программы для Би-Би-Си и Радио Свобода.

В 1992 году недолго возглавляла Московское бюро Радио Свобода и прожила в России около 20 лет. Вернувшись в Англию, Кожевникова поселилась в городе Рай (графство Сассекс), писала детские книжки и занималась переводами русской публицистики и мемуаров: благодаря ей по-английски вышли «Московский процесс» Владимира Буковского, записки Ирины Ратушинской «Серый — цвет надежды», мемуары княжны Екатерины Мещерской «От царей до гласности» и другие.

До конца своих дней Елена Глебовна сохранила верность православию.