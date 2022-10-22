Депортация и бегство из Херсона: зачем Путин ввел военное положение в оккупированных регионах Украины? Что означает уровень повышенной готовности в отдельных регионах Центрального и Южного федеральных округов России?

К чему может привести подрыв плотины Каховской ГЭС?

Насколько ослабли позиции Владимира Путина в глазах российских силовиков после серии военных неудач в Украине? Кто вынудил президента России объявить в стране "частичную" военную мобилизацию?

Далекая и близкая война: как россияне воспринимают войну в Украине спустя восемь месяцев сначала боевых действий? Как сторонники "спецоперации", ее противники и сомневающиеся описывают свои позиции и размышляют о войне?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с писателем, главным редактором издания "Агентура.ру" Андреем Солдатовым; военным экспертом Владиславом Селезневым, жителем города Херсон Евгением Кучеровым и исследовательницей в Лаборатории публичной социологии Светланой Ерпылевой.

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