В Херсонской области расширили зону вывоза местных жителей

Зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 км от Днепра, – заявил глава оккупационной администрации Владимир Сальдо. По его словам, Киев готовится нанести ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, в результате чего может быть прорвана плотина.

Пророссийские власти планируют вывозить жителей Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

Ранее, 28 октября, российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов заявлял о завершении "работы по организации вывоза" жителей правобережья Днепра в аннексированной Херсонской области на левый берег и в другие регионы.

Украина обвиняет Россию в депортации своих граждан.