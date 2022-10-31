В Херсонской области расширили зону вывоза местных жителей

Зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 км от Днепра, – заявил глава оккупационной администрации Владимир Сальдо. По его словам, Киев готовится нанести ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, в результате чего может быть прорвана плотина.
Пророссийские власти планируют вывозить жителей Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.
Ранее, 28 октября, российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов заявлял о завершении "работы по организации вывоза" жителей правобережья Днепра в аннексированной Херсонской области на левый берег и в другие регионы.
Украина обвиняет Россию в депортации своих граждан.
- О начале перемещения жителей правобережья Днепра оккупационные власти Херсонской области объявили 18 октября. Причина, по их словам, наступление украинской армии и обстрелы со стороны Украины. О возможности сдать город Херсон и всё правобережье представители российских властей прямо не говорили, однако командующий российскими войсками генерал Сергей Суровикин заявил, что возможны "непростые решения".
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска не собираются отступать из Херсона, хотя и устроили информационную операцию, чтобы ВСУ перебросили туда силы с других направлений.
- Из Херсона уехала российская администрация, также были вывезены несколько памятников российским и советским деятелям и даже упокоенные там останки князя Григория Потёмкина-Таврического.
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