В Мелитополе сообщили о покушении на российского чиновника

На российского замглавы аннексированного Мелитополя Николая Волыка совершено покушение. Он не пострадал. Об этом заявил представитель российской администрации аннексированной Запорожской области Владимир Рогов, его слова приводят РИА "Новости".

По словам Рогова, покушение произошло рано утром 6 декабря, когда Волык выходил из своего подъезда. Издание "База" со ссылкой на следователей сообщило, что взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, было установлено на фонаре недалеко от подъезда.

В результате взрыва в доме вылетели стёкла в окнах вплоть до девятого этажа, уточнило издание Astra. По предварительной оценке, мощность взрывчатки составила около 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Пострадавших нет.