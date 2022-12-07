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В Мелитополе сообщили о покушении на российского чиновника

Акция протеста в оккупированном российской армией Мелитополе, 7 марта 2022 года

На российского замглавы аннексированного Мелитополя Николая Волыка совершено покушение. Он не пострадал. Об этом заявил представитель российской администрации аннексированной Запорожской области Владимир Рогов, его слова приводят РИА "Новости".

По словам Рогова, покушение произошло рано утром 6 декабря, когда Волык выходил из своего подъезда. Издание "База" со ссылкой на следователей сообщило, что взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, было установлено на фонаре недалеко от подъезда.

В результате взрыва в доме вылетели стёкла в окнах вплоть до девятого этажа, уточнило издание Astra. По предварительной оценке, мощность взрывчатки составила около 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Пострадавших нет.

  • Мелитополь де-факто является центром российской администрации в аннексированной Запорожской области, поскольку город Запорожье под контролем Украины. В Кремле продолжают считать Херсонскую область без Херсона и Запорожскую область без Запорожья регионами России.
  • На контролируемых Россией территориях Украины регулярно происходят покушения на назначенных Москвой чиновников, многие из них были убиты. Россия обвиняет в этом Украины, Киев официально на себя ответственности не берёт.

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