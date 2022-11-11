В Мелитополе совершили покушение на российского чиновника

В аннексированном Мелитополе Запорожской области произошёл взрыв в подъезде дома, в котором живёт российский замминистра спорта Андрей Бойко. Он получил контузию, лёгкие ранения и сейчас находится в больнице, сообщает РИА Новости.
Самодельное взрывное устройство заложили в ливневый сток. Оно сработало, когда Бойко выходил из подъезда, сообщает ТАСС со ссылкой на российские правоохранительные органы в аннексированном регионе.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. После оккупации части украинских территорий Москва стала назначать туда чиновников. С начала весны на них совершили ряд покушений – некоторые, как сообщалось, погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.
- В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Киев неоднократно заявлял, что продолжит попытки освободить территории от российского контроля и не признает референдумы и аннексию.
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