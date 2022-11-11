В Мелитополе совершили покушение на российского чиновника

В аннексированном Мелитополе Запорожской области произошёл взрыв в подъезде дома, в котором живёт российский замминистра спорта Андрей Бойко. Он получил контузию, лёгкие ранения и сейчас находится в больнице, сообщает РИА Новости.

Самодельное взрывное устройство заложили в ливневый сток. Оно сработало, когда Бойко выходил из подъезда, сообщает ТАСС со ссылкой на российские правоохранительные органы в аннексированном регионе.