В аннексированной Донецкой области выстрелили в судью Верховного суда

В Углегорске аннексированной Донецкой области совершили покушение на судью Верховного суда. Об этом сообщило российское МВД региона.
Сообщение о покушении на поступило в дежурную часть вечером 4 ноября. Потерпевший получил огнестрельные ранения и сейчас находится в тяжёлом состоянии. Полицейские воссоздают картину произошедшего. Подозреваемых устанавливают.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. После оккупации части украинских территорий Москва решила назначать туда чиновников. С начала весны на них совершили ряд покушений – некоторые, как сообщалось, погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.
- В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
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