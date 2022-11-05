В аннексированной Донецкой области выстрелили в судью Верховного суда

В Углегорске аннексированной Донецкой области совершили покушение на судью Верховного суда. Об этом сообщило российское МВД региона.

Сообщение о покушении на поступило в дежурную часть вечером 4 ноября. Потерпевший получил огнестрельные ранения и сейчас находится в тяжёлом состоянии. Полицейские воссоздают картину произошедшего. Подозреваемых устанавливают.