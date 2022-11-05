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В аннексированной Донецкой области выстрелили в судью Верховного суда

В Углегорске аннексированной Донецкой области совершили покушение на судью Верховного суда. Об этом сообщило российское МВД региона.

Сообщение о покушении на поступило в дежурную часть вечером 4 ноября. Потерпевший получил огнестрельные ранения и сейчас находится в тяжёлом состоянии. Полицейские воссоздают картину произошедшего. Подозреваемых устанавливают.

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. После оккупации части украинских территорий Москва решила назначать туда чиновников. С начала весны на них совершили ряд покушений – некоторые, как сообщалось, погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.
  • В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
  • По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.

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