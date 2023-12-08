В Антарктике из-за эпидемии птичьего гриппа массово гибнут животные

Сотни морских слонов погибли в Антарктике за последние недели. Причина - эпизоотия птичьего гриппа, занесённого перелётными птицами из Южной Америки. Учёные опасаются, что вирус может перекинуться на других антарктических животных, например пингвинов, и вызвать необратимые последствия.

Помимо морских слонов, возросла смертность тюленей, чаек и поморников, которые стали первыми жертвами болезни. Первые случаи заболевания у этих птиц были зарегистрированы в конце октября.

Птичий грипп как причина смертей животных уже подверждён в восьми регионах Антарктики, сообщает The Guardian. Ещё в двадцати регионах ведутся исследования. Пока большинство случаев гибели зарегистрированы на островах, но зоологи опасаются, что инфекция перекинется и на Антарктический континент. Это может угрожать уникальным видам, которые не встречаются больше нигде на Земле.

Об опасности эпизоотии птичьего гриппа в Антарктике учёные предупреждали ещё в начале осени. Это последствие вспышки инфекции в Южной Америке, которая продолжается с октября 2022 года. С этого момента только в Чили и Перу погибли более 500 тысяч диких птиц разных видов и около 20 тысяч млекопитающих, следует из доклада международной сети по исследованиям гриппа OFFLU.

Предотвратить распространение инфекции невозможно, поскольку морские птицы и млекопитающие живут крупными колониями, в которых вирус легко передаётся. Из Южной Америки его заносят перелётные птицы, прилетающие в полярный регион в октябре-ноябре - это начало антарктического лета. Кроме того, переносить его могут и люди, приплывающие в Антарктику на кораблях: полярное лето является туристическим сезоном, а объёмы туризма в этот регион растут. Если в сезон 2015–2016 года его посетило около 38,5 тысяч человек, то в наступившем сезоне ожидается более 115 тысяч гостей.

Как сообщала глава отдела по делам полярных регионов Министерства иностранных дел Великобритании Джейн Рамбл, меры предосторожности для туристов в этом сезоне должны быть устрожены: их одежда до высадки на берег будет подвергаться тщательной чистке, обувь – дезинфекции, и им будет рекомендовано не приближаться к зверям и птицам.