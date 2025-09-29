В Архангельске бывший студент напал с ножом на сотрудников техникума

Бывший студент Архангельского техникума строительства и экономики утром 29 сентября напал с ножом на двух сотрудниц образовательного учреждения. Они госпитализированы, сообщило управление Следственного комитета о региону.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Студент задержан. Следователи уточнили, что ранее его отчислили за неуспеваемость.

Телеграм-канал Baza утверждает, что пострадали трое человек Это учитель по русскому языку, социальный педагог и один из студентов. Нападавшего задержали студенты. Эта информация официально не подтверждена.