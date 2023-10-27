В Австралии убьют более 15 тысяч лошадей ради "защиты природы"

В австралийском национальном парке Костюшко убьют более 15 тысяч брамби – одичавших лошадей. Власти решили, что это необходимо для защиты дикой природы.

По словам властей, решение было принято после консультаций с общественностью. Лошадей будут отстреливать с воздуха. За три года их должно остаться не более трёх тысяч – при нынешних 18,8 тысячи.

Брамби "могут стать решающим фактором", который приведёт к исчезновению шести видов животных и двух видов растений, считают власти. По их мнению, лучший способ сохранить исчезающие виды – это убить лошадей. Решение властей поддержали и местные экологические группы, назвав его "победой для дикой природы и горных ручьёв", пишет The Guardian.

В свою очередь Австралийский альянс в защиту брамби, признавая необходимость контроля над численностью лошадей, много лет выступает за их переселение, а не истребление. Альянс отмечает, что все проекты, которые защищают брамби, обучают их взаимодействию с человеком и находят им новый дом, государственного финансирования не получают.