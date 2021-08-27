В Австрии бывший вице-канцлер осуждён по делу о коррупции

Бывший вице-канцлер Австрии и бывший лидер радикальной правой "Партии свободы" Хайнц-Кристиан Штрахе приговорён к 15 месяцам условного тюремного срока по обвинению в коррупции.

Суд в Вене постановил, что политик обещал своему знакомому и одному из спонсоров "Партии свободы" Вальтеру Грубмюллеру содействовать изменению законодательства - с целью добиться общественного финансирования частной клиники Грубмюллера. Следствие утверждает, что экс вице-канцлер получил две взятки на сумму в 12 тысяч евро. Штрахе и Грубмюллер, приговорённый к году тюрьмы условно, обвинения отрицают. Об этом сообщает австрийская обществення телерадиокомпания ORF.

Это дело - одно из нескольких, связанных с так называемым скандалом "Ибица-гейт". Он разгорелся после появления видеозаписи, на которой Штрахе обещает государственные контракты женщине, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, в обмен на поддержку избирательной кампании партии в 2017 году.

Хайн-Кристиан Штрахе не знал, что встреча на испанском острове Ибица была спецопераций, и что его снимали на видео. Позднее он утверждал, что был не трезв.

Появление записи и конфискация правоохранительными структурами мобильных телефонов привели к множеству антикоррупционных разбирательств не только в отношении Штрахе, но и ряда других австрийских политиков.

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Скандал вызвал раскол в правящей коалиции, а главе правительству Себастьяну Курцу пришлось уйти в отставку. Позднее партия Курца победила на досрочных парламентских выборах, и он снова занял пост австрийского канцлера, отмечает Euronews.