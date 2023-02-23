В Бахчисарайском районе Крыма повреждена железная дорога

В аннексированном Россией Крыму, в Бахчисарайском районе, недалеко от села Почтовое, неизвестные повредили железнодорожное полотно. Приостановлено движение поездов. Пострадавших нет. Об этом сообщает управление российского МЧС.

Телеграм-канал "База" публикует фотографию повреждённых рельсов. По информации издания, был подрыв. Задержаны три состава – один поезд Севастополь — Санкт-Петербург с 166 пассажирами, а также две пригородных электрички. Их отправили в Севастополь автобусами.

Пророссийские телеграм-каналы сообщают, что подрыва путей не было – вырезан небольшой участок железнодорожного полотна.

Назначенные Россией власти полуострова утверждают, что повреждения экстренно восстанавливаются, поезда пойдут вновь через несколько часов. Ведётся поиск причастных к повреждению путей.

Из приграничных с Украиной российских областей и аннексированных Россией украинских регионов периодически поступают сообщения о повреждениях на железнодорожных путях. Преимущественно инциденты случаются на железных дорогах, по которым на войну поступает живая сила и техника из России. Ответственность за часть повреждений берут на себя антивоенные группы, участники которых называют себя партизанами.

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