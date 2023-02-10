В Беларуси двух "рельсовых партизан" приговорили к 22 годам тюрьмы

В Беларуси Могилёвский областной суд в пятницу приговорил к 22 годам лишения свободы двух так называемых "рельсовых партизан" - Дмитрия Климова и Владимира Аврамцева. Ещё один обвиняемый по делу, Евгений Минкевич, получил срок в 1,5 года и был освобождён по амнистии. Согласно обвинению, молодые люди причастны к сожжению двух релейных шкафов сигнальной установки на железной дороге рядом с крупным железнодорожным узлом Осиповичи.

Дмитрия Климова и Владимира Аврамцева признали виновными по пяти тяжким статьям Уголовного кодекса, в том числе "теракт", "государственная измена" и "участие в террористической организации". Как передаёт белорусская служба Радио Свобода, суд проходил за закрытыми дверями.

Евгения Минкевича признали виновным только в недонесении о готовящемся преступлении.

В декабре прошлого года суд в Гомеле также приговорил к срокам от 21 до 23 лет трёх местных жителей, совершивших аналогичный поджог на железной дороге.