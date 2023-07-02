В Балтиморе неизвестный открыл стрельбу, есть погибшие

В ночь на воскресенье неизвестный открыл стрельбу в американском городе Балтимор. Полиция заявляет, что есть погибшие, но пока не уточняет их число. По словам местных властей, госпитализированы 29 человек, из них 10 увезла скорая, а 19 обратились в больницы самостоятельно.

Инцидент произошёл на праздновании "дня Бруклина", на которое собрались несколько сотен местных жителей.

Число случаев массовой стрельбы в США растёт. Только с начала 2023 года их зарегистрировано более 200. В каждом из последних трёх лет в США случалось более 600 инцидентов со стрельбой в общественных местах.