В Батайске задержали блогершу: она назвала военных "пушечным мясом"

В Батайске Ростовской области задержали видеоблогершу Нелли Хомячкову за оскорбление участников войны в Украине. Об этом пишут "Осторожно, новости" и местные СМИ.

На записи стрима 23-летняя Хомячкова, завивая волосы, называет участников российского вторжения "ё*аным пушечным мясом".

"За что вы сражаетесь? За что вы воюете? Почему вы не можете подружиться с Америкой, почему вы не можете сказать, что неправы, давайте мир, дружить? Извините нас, Украина, мы отводим всё, извините, извините, извините. И всё", – говорит Хомячкова.

Фрагмент стрима распространили провоенные блогеры. После этого ростовский следком начал доследственную проверку по факту публичных оскорблений участников вторжения в Украину. Сейчас Хомячкова даёт показания. Ранее, отмечают пользователи соцсетей, блогерша тему войны не поднимала.