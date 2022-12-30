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В Беларуси гражданина Латвии осудили на 4 года за оскорбление Лукашенко

Суд в Беларуси приговорил гражданина Латвии Дмитрия Михайлова к четырём годам лишения свободы за оскорбление авторитарного руководителя страны Александра Лукашенко. Как сообщает латвийское информационное агентство LETA, Михайлову вменяюся оскорбление власти, возбуждение ненависти и призывы ввести санкции против Беларуси. Все признаки правонарушений белорусская полиция обнаружила в сотовом телефоне Михайлова и в его переписке в социальных сетях.

Михайлов был взят под стражу в июне. Как сообщала тогда парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевича, сотрудники латвийского консульства пытались оказать помощь своему гражданину, но не успели: вскоре после задержания он был переведён в закрытую психиатрическую больницу для проведения экспертизы.

Добиться допуска консула дипломатическим органам Латвии удалось только на судебном заседании 21 декабря. Ранее Латвия потребовала от Беларуси объяснений по поводу отказа консулу участвовать в открытом судебном заседании 14 декабря в Минске. Пресс-секретарь МИД Латвии подчеркивал, что согласно Венской конвенции о консульских сношениях консульское должностное лицо имеет право свободно общаться с гражданами своей страны, в том числе и в суде.

Михайлов, имея гражданство Латвии, проживал в Беларуси: там у него была временная регистрация по месту жительства.

Принимая во внимание правовую ситуацию в Беларуси, МИД Латвии регулярно призывает граждан воздержаться от поездок в эту страну.

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